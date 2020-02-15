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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Фенербахче
Анкарагюджю - Фенербахче: обзор матча 15 февраля 2020
Анкарагюджю
15.02.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Фенербахче
75'
Ж. Родригес
90+5'
С. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Фенербахче
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
С. Азиз
Пас отдал
М. Крузе
84'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 1:0!
Ж. Родригес
Пас отдал
К. Михаляк
75'
40'
Желтая карточка
М. Исла
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Анкарагюджю
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
2-1-2
8
Пинту
70
Кициу
91
Фати
77
Михаляк
7
Родригес
2-2-4-2
22
Исла
4
Азиз
38
Чигерчи
14
Густаво
16
Жаилсон
8
Дирар
11
Туфан
9
Тюрук
10
Крузе
19
Мурики
Остались в запасе
Анкарагюджю
Фенербахче
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Анкарагюджю - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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