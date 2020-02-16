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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Сивасспор
Трабзонспор - Сивасспор: обзор матча 16 февраля 2020
Трабзонспор
16.02.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
4'
А. Серлот
43'
Д. Османпаша (АГ)
90+3'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Сивасспор
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
Я. Озтекин
Желтая карточка
Д. Оби Микел
90'
+1
45'
Желтая карточка
М. Гойано
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Османпаша
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
Б. Ндиайе
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
38
Фернандо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Трабзонспор
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Сивасспор
6
Клаудемир
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
3-3-1-2
57
Новак
27
Перейра
3
Да Кошта
5
Ндиайе
12
Оби Микел
7
Соса
12
Гильерме
9
Серлот
9
Нвакаеме
3-2-2
30
Самасса
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
87
Гойано
20
Аксой
9
Ятабаре
38
Фернандо
Остались в запасе
Трабзонспор
Сивасспор
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
6
Клаудемир
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
6
Клаудемир
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Трабзонспор - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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