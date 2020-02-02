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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Касымпаша
Анкарагюджю - Касымпаша: обзор матча 02 февраля 2020
Анкарагюджю
02.02.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
50'
Ж. Родригес (П)
7'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Касымпаша
Желтая карточка
Д. Орджилл
83'
83'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Желтая карточка
Р. Фати
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Родригес
50'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ндонгала
22'
Желтая карточка
Т. Сербест
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
У. Хаддади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Касымпаша
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
2-2-2
70
Кициу
8
Пинту
2
Пождан
5
Скарионе
5
Орджилл
7
Родригес
4-2-2
99
Озтюрк
94
Хадергьонай
4
Хаддади
25
Бречка
5
Мерья
9
Тиам
15
Сербест
77
Ндонгала
7
Куарежма
Остались в запасе
Анкарагюджю
Касымпаша
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Анкарагюджю - Касымпаша
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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