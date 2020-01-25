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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Анкарагюджю
Кайсериспор - Анкарагюджю: обзор матча 25 января 2020
Кайсериспор
25.01.2020, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
23'
Б. Менса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Анкарагюджю
Желтая карточка
Б. Ринстра
90'
+3
Желтая карточка
П. Энрике
76'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
68'
Желтая карточка
Б. Менса
54'
28'
Желтая карточка
Т. Пинту
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Менса
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Кайсериспор
11
Артем Кравец
ЦФ
Анкарагюджю
5
Оскар Скарионе
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
1-2-2-3
13
Кипе
33
Ташдемир
15
Кампаньяро
13
Лопеш
23
Ринстра
43
Менса
11
Месанович
92
Шитум
7
Энрике
2-2-1
8
Пинту
70
Кициу
2
Пождан
91
Фати
5
Орджилл
Остались в запасе
Кайсериспор
Анкарагюджю
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
5
Оскар Скарионе
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
5
Оскар Скарионе
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Кайсериспор - Анкарагюджю
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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