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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор: обзор матча 18 января 2020
Истанбул Башакшехир
18.01.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
22'
Э. Вишча
34'
И. Кахведжи
41'
М. Текдемир
64'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
85'
Желтая карточка
Т. Хадебе
80'
Желтая карточка
Р. Ялчин
64'
ГОЛ! 3:1!
А. Яхович
Пас отдал
У. Булут
45'
+4
Желтая карточка
А. Аква
ГОЛ! 3:0!
М. Текдемир
Пас отдал
Г. Клиши
41'
36'
Желтая карточка
Тьеви
ГОЛ! 2:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Вишча
34'
Желтая карточка
И. Кахведжи
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Йени Малатьяспор
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
6
Робин Ялчин
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
4-2-1-2
34
Гюнок
3
Клиши
21
Текдемир
24
Епуряну
80
Кайсара
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
3-2-3-1
15
Хадебе
23
Айтач
30
Мина
6
Ялчин
18
Аква
23
Тьеви
12
Гильерме
7
Фофана
18
Яхович
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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