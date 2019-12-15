Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Фенербахче
Сивасспор - Фенербахче: обзор матча 15 декабря 2019
Сивасспор
15.12.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
32'
Фернандо
85'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Фенербахче
90'
+6
Вторая желтая
О. Туфан
90'
+5
Красная карточка
Г. Родригеш
90'
+4
Желтая карточка
О. Туфан
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тюрук
Пас отдал
О. Туфан
Желтая карточка
У. Чифтци
61'
Желтая карточка
Ф. Аксой
42'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
32'
6'
Желтая карточка
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Сивасспор
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
25
Занка
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-2-2
30
Самасса
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
20
Аксой
87
Гойано
88
Османпаша
38
Фернандо
9
Ятабаре
2-1-3-1-2
22
Исла
4
Азиз
14
Густаво
11
Туфан
8
Дирар
25
Белезоглу
10
Родригеш
10
Крузе
19
Мурики
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
25
Занка
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
25
Занка
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+