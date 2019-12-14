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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Анкарагюджю
Галатасарай - Анкарагюджю: обзор матча 14 декабря 2019
Галатасарай
14.12.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Анкарагюджю
53'
С. Фегули
83'
Ю. Бельханда (П)
90+1'
С. Кициу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Анкарагюджю
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Кициу
Желтая карточка
Маркао
87'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Бельханда
83'
73'
Вторая желтая
Д. Орджилл
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
О. Байрам
53'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Орджилл
Желтая карточка
Р. Бабел
32'
9'
Желтая карточка
Р. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Анкарагюджю
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
3-4-1-2
16
Муслера
23
Маркао
25
Мариано
4
Донк
5
Нагатомо
8
Фегули
99
Лемина
18
Байрам
20
Бельханда
8
Бабел
9
Фалькао
2-2-1
70
Кициу
8
Пинту
91
Фати
2
Пождан
5
Орджилл
Остались в запасе
Галатасарай
Анкарагюджю
7
Эмре Мор
ПВ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Галатасарай - Анкарагюджю
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
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