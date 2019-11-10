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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Йени Малатьяспор
Гезтепе - Йени Малатьяспор: обзор матча 10 ноября 2019
Гезтепе
10.11.2019, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
9'
С. Гюрлер
83'
Г. Торе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Йени Малатьяспор
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Торе
Желтая карточка
С. Боргес
81'
71'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Желтая карточка
К. Джером
67'
Желтая карточка
С. Айдогду
60'
38'
Желтая карточка
А. Аква
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
Пас отдал
С. Айдогду
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Йени Малатьяспор
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
2-3-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
5
Боргес
8
Айдогду
7
Гюрлер
35
Джером
1-2-1-1
15
Хадебе
30
Торе
18
Аква
12
Гильерме
18
Яхович
Остались в запасе
Гезтепе
Йени Малатьяспор
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Гезтепе - Йени Малатьяспор
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
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2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
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