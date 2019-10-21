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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Йени Малатьяспор
Коньяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 21 октября 2019
Коньяспор
21.10.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
4'
Гильерме
53'
Р. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Йени Малатьяспор
53'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ялчин
Желтая карточка
М. Евтович
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Гильерме
Красная карточка
С. Киринтили
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
15
Фарук Мийя
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
6
Робин Ялчин
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
4-1-3
1
Киринтили
5
Аничич
89
Скубич
42
Саинер
4
Туран
16
Йонссон
15
Мийя
27
Милошевич
8
Евтович
2-2-2-1
23
Айтач
15
Хадебе
6
Ялчин
18
Аква
12
Гильерме
7
Фофана
18
Яхович
Остались в запасе
Коньяспор
Йени Малатьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Коньяспор - Йени Малатьяспор
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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