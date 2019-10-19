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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Бешикташ
Анкарагюджю - Бешикташ: обзор матча 19 октября 2019
Анкарагюджю
19.10.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Бешикташ
Замена
️️️️
A. Karabulut
90'
+5
87'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
87'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
Замена
️️️️
Z. Sadayev
86'
83'
Желтая карточка
О. Джинар
82'
Замена
️️️️
О. Джинар
Замена
️️️️
M. Sak
78'
Вторая желтая
S. AgÃ§ay
74'
Желтая карточка
S. AgÃ§ay
74'
67'
Замена
️️️️
У. Найир
58'
Замена
️️️️
А. Льяич
57'
Желтая карточка
Г. Ялчин
28'
Желтая карточка
Д. Эркин
28'
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Т. Пинту
23'
Желтая карточка
Т. Пинту
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Ricardo Faty
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
21
Wilfried Moke
ЦП
28
Hasan Kaya
ЦП
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
5
Douglas
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
27
Jeremain Lens
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Mehmet Sak
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
5
Alihan Kubalas
ЦЗ
2
YalÃ§in Ayhan
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
20
Aydin Karabulut
ЦП
27
Ahmet Can Arik
ЦП
43
Mahmut Altinkaya
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
95
Zaur Sadayev
ЦФ
45
Alper Onal
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
21
Muhayer Oktay
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-5-3-2
1
Челикай
13
8
Пинту
70
Кициу
22
19
Мок
21
28
3
91
Фати
2
Пождан
23
Парлак
14
5
Орджилл
12
4-5-2-2
1
Кариус
5
5
Дуглас
21
Вида
88
Эркин
50
Ялчин
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
17
Ленс
20
Уйсал
27
21
5
Диаби
17
Йылмаз
4
4
20
20
95
95
10
Джинар
10
Джинар
22
Льяич
22
Льяич
14
Найир
14
Найир
Остались в запасе
Анкарагюджю
Бешикташ
99
Furkan Beklevic
ВР
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
5
Alihan Kubalas
ЦЗ
2
YalÃ§in Ayhan
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
27
Ahmet Can Arik
ЦП
43
Mahmut Altinkaya
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
45
Alper Onal
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
21
Muhayer Oktay
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
5
Alihan Kubalas
ЦЗ
2
YalÃ§in Ayhan
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
27
Ahmet Can Arik
ЦП
43
Mahmut Altinkaya
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
45
Alper Onal
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
21
Muhayer Oktay
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Анкарагюджю - Бешикташ
4
2
8
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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