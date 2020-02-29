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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Фастав
Спарта - Фастав: обзор матча 29 февраля 2020
Спарта
29.02.2020, суббота, 19:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Фастав
53'
Д. Моберг-Карлссон
54'
Д. Моберг-Карлссон
88'
Л. Козак
67'
Т. Пожнар
90'
R. Matejov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фастав
90'
+4
Желтая карточка
Я. Янецки
90'
+3
Замена
Я. Янецки
️️️️
Л. Джаво
90'
ГОЛ! 3:2!
R. Matejov
ГОЛ! 3:1!
Л. Козак
Пас отдал
К. Гуелор Канга
88'
Замена
️️️️
Л. Козак
84'
81'
Замена
️️️️
A. Dzafic
79'
Желтая карточка
R. Matejov
Замена
️️️️
M. Graiciar
75'
68'
Замена
️️️️
R. Matejov
67'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пожнар
ГОЛ! 2:0!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Б. Тетти
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Б. Тетти
53'
Желтая карточка
Л. Штетина
52'
41'
Желтая карточка
L. Bartosak
Замена
️️️️
Л. Штетина
31'
Красная карточка
G. Mandjeck
28'
Желтая карточка
G. Mandjeck
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
40
Georges Mandjeck
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
35
David Bičik
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
6
Martin Graiciar
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
A. Dzafic
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦФ
4-3-3
29
Хеча
32
Виндхейм
17
Ганцко
23
Ганоушек
61
Сачек
40
17
Фридек
8
Канга
30
Тетти
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
4-3-4
3
88
31
2
18
Чедидла
7
Чантуришвили
8
15
Фантис
44
Джаво
88
Пожнар
1
2
Штетина
2
Штетина
6
6
18
Козак
18
Козак
16
16
44
Джаво
68
Янецки
68
Янецки
44
Джаво
0
0
Остались в запасе
Спарта
Фастав
35
David Bičik
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
17
Stanislav Dostal
ВР
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
35
David Bičik
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
Остались в запасе
17
Stanislav Dostal
ВР
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Спарта - Фастав
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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