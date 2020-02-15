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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Слован
Спарта - Слован: обзор матча 15 февраля 2020
Спарта
15.02.2020, суббота, 19:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Слован
84'
Желтая карточка
О. Карафиат
Желтая карточка
М. Фридек
45'
+2
38'
Желтая карточка
Я. Громада
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Слован
11
Матей Хибс
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
22
Александру Балутэ
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Слован
7
Радим Брейте
ВР
3-4
17
Ганцко
32
Виндхейм
27
Лишка
9
Докал
8
Канга
10
Травник
17
Фридек
3-1-1
37
Халуш
44
Карафиат
11
Хибс
14
Громада
22
Балутэ
Остались в запасе
Спарта
Слован
61
Михал Сачек
ПЗ
35
Давид Бичик
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
7
Радим Брейте
ВР
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
35
Давид Бичик
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
7
Радим Брейте
ВР
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Спарта - Слован
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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