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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Брюгге
Стандард - Брюгге: обзор матча 12 февраля 2020
Стандард
12.02.2020, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Брюгге
Желтая карточка
С. Амалла
64'
Желтая карточка
О. Уларе
53'
53'
Желтая карточка
Р. Вормер
49'
Желтая карточка
С. Дели
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Стандард
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-5-1
16
Бодар
23
Войвода
34
Гавори
13
Ванхесден
22
Бастьен
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
21
Амалла
34
Лайфис
58
Уларе
3-1-3-2-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
15
Дели
3
Баланта
20
Ванакен
25
Вормер
22
Мата
15
Дьятта
17
Де Кетеларе
21
Крменчик
Остались в запасе
Стандард
Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Стандард - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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