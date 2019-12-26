Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Зюлте-Варегем
Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 26 декабря 2019
Брюгге
26.12.2019, четверг, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
30'
К. Дьятта
61'
Д. Окереке
64'
Д. Окереке
90+2'
Р. Вормер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 4:0!
Р. Вормер
Пас отдал
Э. Соболь
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Окереке
Пас отдал
Х. Ванакен
64'
ГОЛ! 2:0!
Д. Окереке
Пас отдал
М. Ритс
61'
Желтая карточка
К. Мата
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
К. Дьятта
Пас отдал
С. Схрайверс
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
20
Амаду Санья
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Зюлте-Варегем
14
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-4-1-2
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
23
Соболь
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
25
Вормер
15
Дьятта
8
Схрайверс
17
Деннис
3-1-2
1
Боссут
25
Марк
2
Де Фаув
23
Бюрки
15
Сек
9
Ларин
38
Бераино
Остались в запасе
Брюгге
Зюлте-Варегем
20
Амаду Санья
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
14
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
20
Амаду Санья
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Брюгге - Зюлте-Варегем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Зюлте-Варегем
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+