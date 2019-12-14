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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Серкль Брюгге
Шарлеруа - Серкль Брюгге: обзор матча 14 декабря 2019
Шарлеруа
14.12.2019, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
8'
М. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Р. Мориока
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Бруно
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Серкль Брюгге
1
Муез Хассен
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Серкль Брюгге
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
3-2-1
30
Пеннето
25
Нуриу
24
Дессоле
3
Виллемс
88
Мориока
17
Бруно
99
Резаи
3-2-2
1
Хассен
8
Питерс
13
Дабила
4
Панцо
4
Бьянсон
55
Уэда
30
Донса
29
Кулибали
Остались в запасе
Шарлеруа
Серкль Брюгге
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Шарлеруа - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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