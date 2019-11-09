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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Эйпен
Шарлеруа - Эйпен: обзор матча 09 ноября 2019
Шарлеруа
09.11.2019, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Эйпен
83'
К. Резаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Эйпен
ГОЛ! 1:0!
К. Резаи
83'
74'
Желтая карточка
С. Блондель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Эйпен
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
4-2-1
30
Пеннето
25
Нуриу
24
Дессоле
4
Дианье
3
Виллемс
88
Мориока
17
Бруно
99
Резаи
3-1-2-2
22
Блондель
32
Бек
5
Амат
6
Эбрахими
77
Миличевич
24
Колс
9
Баутиста
19
Болинжи
Остались в запасе
Шарлеруа
Эйпен
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Остались в запасе
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Шарлеруа - Эйпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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