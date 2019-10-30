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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Брюгге
Зюлте-Варегем - Брюгге: обзор матча 30 октября 2019
Зюлте-Варегем
30.10.2019, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Брюгге
23'
Д. Окереке
90+3'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Брюгге
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Дианье
Пас отдал
Р. Вормер
90'
+2
Желтая карточка
Б. Мехеле
34'
Желтая карточка
О. Коссуну
Желтая карточка
И. Сек
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Р. Вормер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
2-1-3
1
Боссут
3
Дешахт
2
Де Фаув
15
Сек
9
Ларин
9
Бруно
11
Оберлен
4-1-2-1-2
22
Миньоле
31
Коссуну
44
Мехеле
16
Рикка
15
Дели
3
Баланта
20
Ванакен
25
Вормер
15
Дьятта
29
Окереке
17
Деннис
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Брюгге
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
10
Перси Тау
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Зюлте-Варегем - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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