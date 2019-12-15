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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Маттерсбург
Тироль - Маттерсбург: обзор матча 15 декабря 2019
Тироль
15.12.2019, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Маттерсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тироль - Маттерсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
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Тироль
Маттерсбург
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
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2021.12.24 14:21
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Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
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