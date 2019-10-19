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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 19 октября 2019
Альтах
19.10.2019, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Адмира Ваккер
48'
М. Бериша (П)
11'
М. Юльманн
21'
С. Бакиш
45+3'
С. Бакиш
83'
E. Hoffer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Адмира Ваккер
83'
ГОЛ! 1:4!
E. Hoffer
Пас отдал
F. Menig
79'
Замена
️️️️
E. Hoffer
76'
Замена
️️️️
M. Kadlec
Желтая карточка
Ф. Шмидль
71'
Замена
️️️️
B. Gschweidl
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Бериша
48'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
С. Бакиш
Замена
️️️️
М. Фишер
34'
23'
Желтая карточка
М. Юльманн
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакиш
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Юльманн
Пас отдал
Э. Айву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
18
Ян Звишенбрюггер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
55
Fabian Menig
ЦЗ
31
Kolja Pusch
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
33
Reuf Durakovic
ВР
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
17
Florian Jamnig
ЦП
13
Lars Nussbaumer
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
70
Мухаммед Чам
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
4-3-1-2
39
34
Турнвальд
3
Шмидль
31
Мак
18
Карич
10
10
Гуэ
18
Звишенбрюггер
27
Гебауэр
20
Бериша
20
Тартаротти
4-5-1
1
4
Айву
47
Лукачевич
55
6
31
5
Кершбаум
22
6
Лакнер
23
Юльманн
12
Бакиш
30
Фишер
30
Фишер
9
9
20
20
16
16
Остались в запасе
Альтах
Адмира Ваккер
33
Reuf Durakovic
ВР
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
17
Florian Jamnig
ЦП
13
Lars Nussbaumer
ЦП
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
70
Мухаммед Чам
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
33
Reuf Durakovic
ВР
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
17
Florian Jamnig
ЦП
13
Lars Nussbaumer
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
70
Мухаммед Чам
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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Альтах
Адмира Ваккер
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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