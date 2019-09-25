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Чайка - Уфа

25.09.2019, Среда, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Кубок, 1/16 финала Чайка - Уфа
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 25 сентября 2019, 17:09

    Все просто 1-4

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