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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Истанбул Башакшехир - Сивасспор: обзор матча 14 сентября 2019
Истанбул Башакшехир
14.09.2019, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
56'
Э. Вишча
39'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Сивасспор
88'
Желтая карточка
У. Чифтци
ГОЛ! 1:1!
Э. Вишча
Пас отдал
Ж. Кайсара
56'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Желтая карточка
М. Текдемир
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Сивасспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
3-2-1-1-2
34
Гюнок
37
Шкртел
3
Клиши
21
Текдемир
24
Епуряну
9
Алексич
5
Топал
10
Вишча
27
Кривелли
70
Робиньо
4-1-1
30
Самасса
87
Гойано
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
5
Кофи
9
Ятабаре
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
20
Фатих Аксой
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
20
Фатих Аксой
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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