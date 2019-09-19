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Вулверхэмптон - Брага
Вулверхэмптон - Брага: обзор матча 19 сентября 2019
Вулверхэмптон
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 1
Завершен
Брага
71'
Р. Орта
71'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брага
90'
+8
Желтая карточка
Мурило
Желтая карточка
В. Боли
90'
+6
90'
Желтая карточка
Паулинью
88'
Замена
️️️️
Мурило
86'
Замена
️️️️
Ж. Новейш
84'
Замена
️️️️
Тринкау
Замена
️️️️
А. Траоре
80'
78'
Желтая карточка
Матеус
78'
Желтая карточка
Матеус
Замена
️️️️
Д. Жота
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
Р. Орта
Пас отдал
Галено
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
69'
Желтая карточка
Н. Секейра
69'
Желтая карточка
Н. Секейра
Замена
️️️️
Ж. Моутинью
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
Брага
17
Eduardo
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-3-2-2
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
15
Коди
17
Кастро
21
Невеш
6
Беннетт
10
Гиббс-Уайт
18
Дендокер
9
Хименес
10
Кутроне
4-1-2-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
28
Сантос
2
Виана
6
Секейра
6
Палинья
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
13
Галено
26
Паулинью
20
Жота
20
Жота
8
Моутинью
8
Моутинью
24
Траоре
24
Траоре
7
Новейш
7
Новейш
7
Тринкау
7
Тринкау
77
Мурило
77
Мурило
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брага
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
17
Eduardo
ВР
6
Клаудемир
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
17
Eduardo
ВР
6
Клаудемир
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Франклим Карвалью
Статистика матча Вулверхэмптон - Брага
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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