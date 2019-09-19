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Судьи
Главный судья:
Александар Ставрев (Скопье)

Динамо - Мальме

19.09.2019, Четверг, 19:55 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1 тур Динамо - Мальме
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мальме 6 3 2 1 8:6 +2 11
2. Копенгаген 6 2 3 1 5:4 +1 9
3. Динамо К 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Лугано 6 0 3 3 2:5 -3 3
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