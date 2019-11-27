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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Наполи
Ливерпуль - Наполи: обзор матча 27 ноября 2019
Ливерпуль
27.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
65'
Д. Ловрен
21'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Наполи
90'
+4
Желтая карточка
Аллан
90'
+2
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Э. Робертсон
90'
+1
85'
Замена
А. Юнес
️️️️
П. Зелински
81'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Милнер
78'
72'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лосано
ГОЛ! 1:1!
Д. Ловрен
Пас отдал
Д. Милнер
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Гомес
57'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Фабиньо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Гомес
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-3-2
1
Мерет
3
Кулибали
44
Манолас
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
6
Мариу Руй
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
11
Лосано
10
Мертенс
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
2
Гомес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
2
Гомес
6
Фабиньо
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Фабиньо
10
Мертенс
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Мертенс
7
Зелински
8
Юнес
8
Юнес
7
Зелински
11
Лосано
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Лосано
Остались в запасе
Ливерпуль
Наполи
13
Адриан
ВР
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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