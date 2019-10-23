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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Наполи
Зальцбург - Наполи: обзор матча 23 октября 2019
Зальцбург
23.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
40'
Э. Холанд (П)
72'
Э. Холанд
17'
Д. Мертенс
64'
Д. Мертенс
73'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Наполи
90'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
73'
ГОЛ! 2:3!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
Пас отдал
З. Юнузович
72'
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Малку
Желтая карточка
Э. Холанд
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Холанд
40'
39'
Желтая карточка
К. Малку
38'
Желтая карточка
И. Лосано
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Секу Койта
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-1-3
23
Станкович
17
Ульмер
8
Вебер
5
Рамальо
5
Кристенсен
16
Юнузович
12
Мвепу
18
Минамино
27
Дака
9
Холанд
7
Хванг
4-3-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
24
Малку
5
Луперто
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
7
Кальехон
10
Мертенс
11
Лосано
Остались в запасе
Зальцбург
Наполи
8
Доминик Собослаи
АП
7
Масайя Окугава
ЛП
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
1
Давид Оспина
ВР
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
7
Масайя Окугава
ЛП
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Зальцбург - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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