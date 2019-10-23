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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Лион
Бенфика - Лион: обзор матча 23 октября 2019
Бенфика
23.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лион
4'
Рафа
86'
Пицци
70'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Лион
ГОЛ! 2:1!
Пицци
86'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
59'
Желтая карточка
Пицци
42'
38'
Желтая карточка
Ю. Коне
26'
Желтая карточка
М. Дембеле
10'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:0!
Рафа
Пас отдал
Ф. Серви
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-2-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
4
Ферру
3
Диаш
15
Тавареш
18
Габриэл
83
Фернандеш
27
Рафа
9
Сеферович
10
Серви
4-1-1-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
99
Коне
29
Тусар
10
Ауа
11
Терье
70
Корне
10
Депай
9
Дембеле
Остались в запасе
Бенфика
Лион
1
Иван Злобин
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
23
Тиаго Мендес
ОП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Бенфика - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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