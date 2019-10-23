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Бенфика - Лион

23.10.2019, Среда, 22:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига чемпионов, 3 тур Бенфика - Лион
Международный кубок чемпионов 2018

1 августа, среда 23:00 Бенфика 2:3 Лион
Лига Чемпионов (2010/2011), группа B
4 тур
2 ноября, вторник 22:45 Бенфика 4:3 Лион
3 тур
20 октября, среда 22:45 Лион 2:0 Бенфика
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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