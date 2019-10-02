Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Боруссия Д
Славия - Боруссия Д: обзор матча 02 октября 2019
Славия
02.10.2019, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
35'
А. Хакими
89'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Боруссия Д
90'
+2
Замена
М. Гетце
️️️️
Ю. Брандт
90'
Замена
Д. Загаду
️️️️
А. Хакими
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Хакими
Пас отдал
Ю. Брандт
Замена
М. Шкода
️️️️
Н. Станчу
83'
Замена
Я. Зелены
️️️️
Л. Масопуст
76'
74'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Санчо
Замена
М. ван Бурен
️️️️
С. Тецл
59'
Желтая карточка
Д. Говорка
50'
Желтая карточка
П. Шевчик
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Хакими
Пас отдал
Ю. Брандт
22'
Желтая карточка
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-1-3-1-1
1
Колар
26
Боржил
2
Говорка
15
Кудела
34
Цоуфал
28
Соучек
10
Станчу
23
Шевчик
8
Масопуст
99
Олаинка
11
Тецл
3-3-1-3
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
15
Хуммельс
2
Хакими
27
Делэни
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
18
Ройс
11
Тецл
10
ван Бурен
10
ван Бурен
11
Тецл
8
Масопуст
30
Зелены
30
Зелены
8
Масопуст
10
Станчу
7
Шкода
7
Шкода
10
Станчу
2
Хакими
23
Загаду
23
Загаду
2
Хакими
8
Брандт
27
Гетце
27
Гетце
8
Брандт
19
Санчо
9
Азар
9
Азар
19
Санчо
Остались в запасе
Славия
Боруссия Д
3
Томаш Голеш
ПЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
3
Томаш Голеш
ПЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Славия - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Славия
Боруссия Д
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Славия» – «Арсенал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Арсенала» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+