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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Байер
Ювентус - Байер: обзор матча 01 октября 2019
Ювентус
01.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Байер
17'
Г. Игуаин
62'
Ф. Бернардески
89'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Байер
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
П. Дибала
89'
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Игуаин
83'
80'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Ч. Арангис
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Бернардески
78'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
С. Хедира
74'
68'
Замена
Паулиньо
️️️️
Л. Аларио
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бернардески
62'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
55'
46'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
19'
Желтая карточка
Ч. Арангис
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
15
Пьянич
28
Хедира
8
Матюиди
7
Куадрадо
10
Бернардески
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-2-3
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
20
Арангис
29
Хаверц
27
Аларио
31
Фолланд
10
Бернардески
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Бернардески
28
Хедира
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Хедира
9
Игуаин
21
Дибала
21
Дибала
9
Игуаин
27
Аларио
10
Паулиньо
10
Паулиньо
27
Аларио
20
Арангис
24
Синкгравен
24
Синкгравен
20
Арангис
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
Остались в запасе
Ювентус
Байер
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ювентус - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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