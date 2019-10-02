Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)
Материалы

Ювентус - Байер

01.10.2019, Вторник, 22:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига чемпионов, 2 тур Ювентус - Байер
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
...
  • Читайте нас: 