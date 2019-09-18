Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Реал
ПСЖ - Реал: обзор матча 18 сентября 2019
ПСЖ
18.09.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Реал
14'
А. Ди Мария
33'
А. Ди Мария
90+1'
Т. Менье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реал
Желтая карточка
Х. Бернат
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Т. Менье
Пас отдал
Х. Бернат
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Варан
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Сарабия
89'
Желтая карточка
А. Ди Мария
82'
82'
Желтая карточка
Винисиус
79'
Замена
Винисиус
️️️️
Г. Бэйл
70'
Замена
Л. Йович
️️️️
Х. Родригес
70'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Э. Азар
Замена
А. Эррера
️️️️
Маркиньос
70'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Икарди
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
И. Гуйе
33'
32'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Бернат
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Навас
3
Силва
3
Кимпембе
5
Маркиньос
24
Бернат
5
Гуйе
12
Менье
6
Верратти
7
Сарабия
11
Ди Мария
9
Икарди
4-1-1-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
19
Варан
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
10
Азар
9
Бензема
7
Сарабия
22
Диалло
22
Диалло
7
Сарабия
5
Маркиньос
21
Эррера
21
Эррера
5
Маркиньос
9
Икарди
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Икарди
18
Бэйл
7
Винисиус
7
Винисиус
18
Бэйл
10
Азар
17
Васкес
17
Васкес
10
Азар
23
Родригес
9
Йович
9
Йович
23
Родригес
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
11
Родриго
ПВ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча ПСЖ - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
ПСЖ
Реал
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+