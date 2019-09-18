Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)

Динамо - Аталанта

18.09.2019, Среда, 22:00 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 1 тур Динамо - Аталанта
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 2 0 16:4 +12 14
2. Аталанта 6 2 1 3 8:12 -4 7
3. Шахтер Дн 6 1 3 2 8:13 -5 6
4. Динамо Зб 6 1 2 3 10:13 -3 5
...
  • Читайте нас: 