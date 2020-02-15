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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Тондела
Санта-Клара - Тондела: обзор матча 15 февраля 2020
Санта-Клара
15.02.2020, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тондела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Тондела
Желтая карточка
А. Карвальо
44'
Начало матча
Статистика матча Санта-Клара - Тондела
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
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Санта-Клара
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