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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Пасуш де Феррейра
Брага - Пасуш де Феррейра: обзор матча 15 декабря 2019
Брага
15.12.2019, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Пасуш де Феррейра
90'
Желтая карточка
Р. Дадашов
55'
Желтая карточка
М. Баксиньо
Желтая карточка
Б. Виана
40'
Начало матча
Статистика матча Брага - Пасуш де Феррейра
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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