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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Анкарагюджю
Касымпаша - Анкарагюджю: обзор матча 30 августа 2019
Касымпаша
30.08.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Анкарагюджю
90'
+3
Желтая карточка
З. Садаев
83'
Желтая карточка
Р. Фати
76'
Желтая карточка
Т. Пинту
Желтая карточка
К. Хафез
41'
39'
Желтая карточка
А. Карабулут
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Анкарагюджю
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-3-1
99
Озтюрк
10
Эрдоган
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Хафез
9
Тиам
35
Кара
90
Попов
9
Пектемек
2-3-1
8
Пинту
70
Кициу
82
Карабулут
19
Мок
2
Пождан
5
Орджилл
Остались в запасе
Касымпаша
Анкарагюджю
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Касымпаша - Анкарагюджю
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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