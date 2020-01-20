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Ювентус - Парма

19.01.2020, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Серия А, 20 тур Ювентус - Парма
Италия. Серия А (2019/2020)
1 тур
24 августа, суббота 19:00 Парма 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 22:30 Ювентус 3:3 Парма
3 тур
1 сентября, суббота 21:30 Парма 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 19:00 Парма 1:0 Ювентус
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Ювентус 7:0 Парма
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
28 января, среда 22:45 Парма 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
30 тур
26 марта, среда 23:45 Ювентус 2:1 Парма
11 тур
2 ноября, суббота 21:00 Парма 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
20 тур
13 января, воскресенье 18:00 Парма 1:1 Ювентус
1 тур
25 августа, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Парма
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
15 февраля, среда 21:30 Парма 0:0 Ювентус
2 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Ювентус 4:1 Парма
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Парма 1:0 Ювентус
18 тур
6 января, четверг 14:30 Ювентус 1:4 Парма
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:3 Парма
18 тур
6 января, среда 17:00 Парма 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
16 апреля, среда 23:00 Ювентус 3:0 Парма
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Парма 2:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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    Рейтинг: +188

    Sergicious 20 января 2020, 00:19

    Стреляй хет-трик!

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