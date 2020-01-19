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Милан - Удинезе

19.01.2020, Воскресенье, 14:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 20 тур Милан - Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
1 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
2 апреля, вторник 20:00 Милан 1:1 Удинезе
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Удинезе 0:1 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Милан
4 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Милан 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
3 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Удинезе
5 тур
22 сентября, вторник 21:45 Удинезе 2:3 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 19:00 Удинезе 2:1 Милан
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 21:00 Удинезе 1:0 Милан
8 тур
19 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Удинезе
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:59 Милан 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 23:45 Милан 2:1 Удинезе
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 21:00 Удинезе 1:2 Милан
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Удинезе 0:0 Милан
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Милан 4:4 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
12 февраля, пятница 22:45 Милан 3:2 Удинезе
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 23:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:30 Удинезе 2:1 Милан
17 тур
21 декабря, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Милан 4:1 Удинезе
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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