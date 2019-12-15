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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 15 декабря 2019
Милан
15.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
Желтая карточка
Л. Пакета
90'
+3
80'
Желтая карточка
Марлон
72'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Д. Бонавентура
72'
Желтая карточка
Ф. Кессье
43'
Желтая карточка
М. Мусаккио
40'
39'
Желтая карточка
Ф. Капуто
Желтая карточка
Т. Эрнандес
29'
10'
Желтая карточка
Д. Тольян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4-4-1-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
13
Конти
26
Романьоли
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
10
Беннасер
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
9
Пентек
4-1-1-3-1
25
Пеголо
22
Тольян
67
Феррари
6
Марлон
77
Кирьякопулос
5
Локателли
4
Маньянелли
10
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
80
Стефано Турати
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Милан - Сассуоло
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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