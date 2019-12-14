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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 14 декабря 2019
Дженоа
14.12.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
85'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
К. Линетти
Желтая карточка
К. Ромеро
82'
68'
Желтая карточка
О. Колли
53'
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Кришито
46'
26'
Желтая карточка
Р. Виейра
Желтая карточка
Ф. Кассата
22'
Желтая карточка
П. Гильоне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-3-2
13
Раду
21
Ромеро
4
Бираски
4
Кришито
18
Гильоне
16
Радованович
20
Шоне
17
Паяч
29
Кассата
19
Санабрия
9
Пинамонти
4-4-1-1
25
Аудеро
23
Депаоли
25
Феррари
25
Колли
29
Мурру
17
Линетти
8
Экдаль
14
Виейра
2
Торсбю
11
Рамирес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Дженоа - Сампдория
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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