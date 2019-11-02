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Болонья - Интер

02.11.2019, Суббота, 20:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 11 тур Болонья - Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Интер 0:1 Болонья
3 тур
1 сентября, суббота 19:00 Болонья 0:3 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
11 февраля, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Болонья
5 тур
19 сентября, вторник 21:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 0:1 Интер
6 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Интер 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
17 января, вторник 23:00 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 22:45 Интер 2:1 Болонья
10 тур
27 октября, вторник 22:45 Болонья 0:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:45 Интер 2:2 Болонья
13 тур
24 ноября, воскресенье 23:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:45 Интер 0:1 Болонья
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
15 января, вторник 23:59 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
17 февраля, пятница 23:45 Интер 0:3 Болонья
5 тур
24 сентября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 22:45 Интер 4:1 Болонья
1 тур
30 августа, понедельник 22:45 Болонья 0:0 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Интер 3:0 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 18:00 Болонья 1:2 Интер
6 тур
4 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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