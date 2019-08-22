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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арарат-Армения - Дюделанж
Арарат-Армения - Дюделанж: обзор матча 22 августа 2019
Арарат-Армения
22.08.2019, четверг, 18:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Дюделанж
68'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арарат-Армения - Дюделанж
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синани
67'
Желтая карточка
М. Покар
Начало матча
Статистика матча Арарат-Армения - Дюделанж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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Арарат-Армения
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