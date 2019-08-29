Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Арарат-Армения
Дюделанж - Арарат-Армения: обзор матча 29 августа 2019
Дюделанж
29.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Арарат-Армения
48'
Д. Синани (П)
71'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Арарат-Армения
ГОЛ! 2:0!
Д. Синани
Пас отдал
Д. Штольц
71'
Желтая карточка
Д. Синани
68'
59'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Синани
48'
Начало матча
Статистика матча Дюделанж - Арарат-Армения
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
Новости команд
Все
Дюделанж
Арарат-Армения
«Торренсе» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Арарат-Армении» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
«Торренсе» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Арарат-Армении» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+