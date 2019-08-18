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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кротоне - Сампдория
Кротоне - Сампдория: обзор матча 18 августа 2019
Кротоне
18.08.2019, воскресенье, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кротоне - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
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Сампдория
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2
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21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
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