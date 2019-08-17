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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Бешикташ
Сивасспор - Бешикташ: обзор матча 17 августа 2019
Сивасспор
17.08.2019, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Бешикташ
54'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Бешикташ
65'
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
И. Кофи
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
54'
45'
+5
Желтая карточка
А. Льяич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сивасспор
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Бешикташ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
3-1-1
30
Самасса
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
87
Гойано
5
Кофи
9
Ятабаре
4-1-1-1-1
97
Ювакуран
77
Генюл
21
Вида
4
Руис
88
Эркин
17
Медель
24
Токез
22
Льяич
7
Куарежма
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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