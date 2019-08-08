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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Аполлон
Аустрия - Аполлон: обзор матча 08 августа 2019
Аустрия
08.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Аполлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аустрия - Аполлон
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
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