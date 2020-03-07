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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 07 марта 2020
Ницца
07.03.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Монако
60'
К. Дольберг
90+2'
К. Дольберг
32'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
ГОЛ! 2:1!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Ваге
90'
+2
88'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
86'
Красная карточка
С. Йоветич
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Лусамба
85'
82'
Желтая карточка
И. Слимани
Замена
М. Маолида
️️️️
А. Унас
77'
72'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Фабрегас
71'
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 1:1!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Унас
60'
Замена
К. Эрейе
️️️️
Р. Дурмиси
56'
Желтая карточка
Данило
51'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Т. Бакайоко
24'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-2-2-1
44
Бенитес
5
Сарр
4
Данте
22
Дурмиси
22
Ваге
15
Данило
11
Лусамба
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
96
Унас
9
Дольберг
4-1-2-1-2
23
Леком
2
Агилар
15
Глик
3
Марипан
97
Балло-Туре
8
Бакайоко
4
Фабрегас
24
Фофана
10
Головин
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
96
Унас
9
Маолида
9
Маолида
96
Унас
22
Дурмиси
29
Эрейе
29
Эрейе
22
Дурмиси
11
Лусамба
37
Ганаго
37
Ганаго
11
Лусамба
4
Фабрегас
19
Слимани
19
Слимани
4
Фабрегас
Остались в запасе
Ницца
Монако
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ницца - Монако
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Альянс Ривьера
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