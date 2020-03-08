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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 08 марта 2020
Лилль
08.03.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лион
33'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Замена
Рейнилду
️️️️
Ж. Бамба
90'
+3
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Н. Иконе
83'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Л. Реми
79'
79'
Замена
М. Какере
️️️️
Л. Тусар
78'
Желтая карточка
Л. Тусар
70'
Желтая карточка
Б. Траоре
68'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Денайе
62'
Замена
М. Терье
️️️️
У. Ауа
57'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
Желтая карточка
Л. Реми
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Ж. Бамба
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
45
Осимхен
4-1-2-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
2
Андерсен
6
Марсело
29
Тусар
10
Ауа
36
Гимарайнс
70
Корне
9
Дембеле
9
Экамби
19
Бамба
17
Рейнилду
17
Рейнилду
19
Бамба
93
Иконе
34
Сумаре
34
Сумаре
93
Иконе
14
Реми
10
Гайтан
10
Гайтан
14
Реми
29
Тусар
8
Какере
8
Какере
29
Тусар
10
Ауа
11
Терье
11
Терье
10
Ауа
64
Денайе
11
Траоре
11
Траоре
64
Денайе
Остались в запасе
Лилль
Лион
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Пьер Моруа
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