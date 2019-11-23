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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 23 ноября 2019
Лион
23.11.2019, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
10'
Ж. Рен-Аделед
28'
М. Дембеле (П)
78'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ницца
Желтая карточка
Т. Мендес
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Унас
86'
Вторая желтая
П. Бюрнер
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Дольберг
Пас отдал
П. Бюрнер
65'
Желтая карточка
П. Бюрнер
56'
Желтая карточка
Данте
Красная карточка
Маршал
34'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
33'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Дембеле
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Рен-Аделед
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лион
6
Марсело
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
4-2-1-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
2
Андерсен
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
11
Рен-Аделед
11
Терье
11
Траоре
9
Дембеле
4-2-1-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
29
Эрейе
4
Данте
34
Н'Соки
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
96
Унас
9
Дольберг
37
Ганаго
Остались в запасе
Лион
Ницца
8
Максанс Какере
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Марсело
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Марсело
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лион - Ницца
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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