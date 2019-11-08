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Ницца - Бордо

08.11.2019, Пятница, 22:45 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 13 тур Ницца - Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Ницца 1:0 Бордо
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Бордо 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
27 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 0:0 Ницца
18 тур
17 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
31 тур
2 апреля, воскресенье 22:00 Ницца 2:1 Бордо
19 тур
21 декабря, среда 22:50 Бордо 0:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/8 финала
14 декабря, среда 20:45 Бордо 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
19 февраля, пятница 22:30 Бордо 0:0 Ницца
7 тур
23 сентября, среда 20:00 Ницца 6:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
16 января, пятница 22:30 Бордо 1:2 Ницца
3 тур
23 августа, суббота 22:00 Ницца 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 23:00 Бордо 1:1 Ницца
12 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 20:00 Ницца 0:1 Бордо
4 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:59 Бордо 1:2 Ницца
10 тур
15 октября, суббота 23:00 Ницца 3:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Ницца
5 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Ницца 1:1 Бордо
3 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 23:00 Бордо 2:1 Ницца
10 тур
25 октября, суббота 21:00 Ницца 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Бордо 0:0 Ницца
17 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Ницца 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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