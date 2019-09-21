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Материалы

Марсель - Монпелье

21.09.2019, Суббота, 18:30 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 6 тур Марсель - Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Марсель 1:0 Монпелье
12 тур
4 ноября, воскресенье 23:00 Монпелье 3:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
8 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 0:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
27 января, пятница 22:45 Марсель 5:1 Монпелье
12 тур
4 ноября, пятница 22:45 Монпелье 3:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 23:00 Монпелье 0:1 Марсель
17 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:2 Монпелье
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
20 января, среда 23:00 Марсель 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
9 января, пятница 22:30 Монпелье 2:1 Марсель
2 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Марсель 0:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
11 апреля, пятница 22:30 Монпелье 2:3 Марсель
15 тур
29 ноября, пятница 23:30 Марсель 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 20:00 Марсель 3:2 Монпелье
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Монпелье 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
30 тур
11 апреля, среда 20:00 Марсель 1:3 Монпелье
14 тур
19 ноября, суббота 23:59 Монпелье 1:0 Марсель
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
Финал,
23 апреля, суббота 22:45 Марсель 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:2 Марсель
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Марсель 4:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 23:00 Монпелье 2:0 Марсель
6 тур
19 сентября, суббота 23:00 Марсель 4:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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